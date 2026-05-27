Incidente in FiPiLi code verso Firenze

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina alle 8:15 si è verificato un incidente sulla FiPiLi, vicino all'uscita per Lastra a Signa, in direzione Firenze. La collisione ha causato code lungo la carreggiata in entrambe le direzioni, con rallentamenti verso il capoluogo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

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Incidente in FiPiLi, questa mattina intorno alle 8:15, all'altezza dell'uscita per Lastra a Signa, direzione Firenze. Sarebbero rimasti coinvolti diversi veicoli. La carreggiata di marcia è stata ristretta per consentire gli interventi dei mezzi di soccorso e della polizia stradale. Code in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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