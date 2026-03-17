Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente sulla FiPiLi, tra Lastra a Signa e Scandicci, che ha coinvolto un’auto e una moto. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 e ha causato un blocco del traffico nella zona, creando disagi per chi viaggia verso Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le prime cure.

FIRENZE – Ancora un incidente stradale sulla FiPiLi. E’ successo oggi pimeriggio, 17 marzo 2026, poco dopo le 17. Nel tratto fra Lastra a Signa e Firenze Scandicci, in direzione Firenze, sono rimasti coinvolti più mezzi, si tratterebbe di due moto e due auto. Notevoli i disagi per la circolazione che risulta bloccata, con code e rallentamenti lungo la carreggiata. Sul posto i mezzi di soccorso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente FiPiLi: scontro auto-moto fra Lastra a Signa e Scandicci. Traffico in tilt verso Firenze

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