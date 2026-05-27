Incidente in FiPiLi code fino a 7 km verso Firenze

Da firenzetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina alle 8:15 si è verificato un incidente sulla strada FiPiLi, all’altezza dell’uscita per Lastra a Signa, in direzione Firenze. La presenza del sinistro ha causato code di circa 7 chilometri nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La circolazione è rimasta rallentata per diverse ore, con traffico congestionato nella zona.

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Incidente in FiPiLi, questa mattina intorno alle 8:15, all'altezza dell'uscita per Lastra a Signa, direzione Firenze. Sarebbero rimasti coinvolti diversi veicoli.La carreggiata di marcia è stata ristretta per consentire gli interventi dei mezzi di soccorso e della polizia stradale. Code in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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