Incidente in Costiera coinvolti un camion e due auto | si indaga

Un camion refrigerato e due auto sono stati coinvolti in un incidente sulla Statale 163 Amalfitana, a Maiori, all’altezza di Cannaverde. L’incidente è avvenuto ieri mattina e sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. La strada è rimasta parzialmente chiusa per le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Tensione, ieri mattina, sulla Statale 163 Amalfitana, all'altezza di Cannaverde, a Maiori: un automezzo refrigerato è rimasto coinvolto in un incidente che ha interessato altri due veicoli. Il mezzo pesante, per cause da accertare, avrebbe tamponato le altre due auto. A bordo di una delle due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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INCIDENTE TERRIBILE SULL'AUTOSTRADA! Camion Coinvolti e Chiusura Totale!

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