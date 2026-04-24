Incidente sulla provinciale 231 a Bitonto | coinvolti camion e auto mezzo pesante si ribalta

Questa mattina, poco dopo le 10, sulla strada provinciale 231 che attraversa Bitonto, si è verificato un incidente tra un camion e un’auto. Il mezzo pesante si è ribaltato dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sul motivo dello scontro.

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 10, lungo la strada provinciale 231, nel tratto che attraversa il territorio di Bitonto: coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.Il camion, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato sulla carreggiata.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incidente sulla SR71 tra Subbiano e Arezzo: coinvolti due auto e un mezzo pesante, due feritiIncidente stradale nella mattinata di martedì 17 marzo lungo la SR71, nel territorio di Subbiano, che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. Leggi anche: Incidente nella notte sulla Provinciale a lago con un mezzo pesante coinvolto Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Incidente mortale sulla provinciale 151 direzione Ruvo di Puglia; Mores, paura sulla provinciale 63, camion dei rifiuti si ribalta: ferito il conducente; Altamura, finisce fuori strada e si ribalta: tragedia sulla provinciale; Auto rubata e spinta sulla 231: intercettata dalla Metronotte, ladri in fuga. LaC News24. . Dall’incidente nel Crotonese al caso Cosenza calcio: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 12.00 - facebook.com facebook Un pilota si fa i selfie e l'altro lo filma: incidente in volo tra due caccia in Corea del Sud x.com