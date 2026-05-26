Incidente sul viadotto Gatto all' incrocio con via Croce | coinvolti camion e auto
Un incidente ha coinvolto un camion e un'auto sul viadotto Gatto, all'incrocio con via Croce. Secondo le prime informazioni, i veicoli si sono tamponati. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non sono state riportate notizie su eventuali feriti o danni. La circolazione sulla strada è temporaneamente rallentata.
Brutto incidente sul viadotto Gatto, all'incrocio con via Benedetto Croce: per cause da accertare, camion e auto si sono tamponati. Traffico e disagi per la circolazione. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, anche gli operatori di Strade Sicure per ripristinare la carreggiata e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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