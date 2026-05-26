Incidente sul viadotto Gatto all' incrocio con via Croce | coinvolti camion e auto

Notizia in breve

Un incidente ha coinvolto un camion e un'auto sul viadotto Gatto, all'incrocio con via Croce. Secondo le prime informazioni, i veicoli si sono tamponati. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma non sono state riportate notizie su eventuali feriti o danni. La circolazione sulla strada è temporaneamente rallentata.