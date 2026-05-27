Un’autocisterna è uscita di strada e si è ribaltata allo svincolo di Busto Arsizio intorno alle 16.30. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo, con l’autista rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero del veicolo.

Varese, 27 maggio 2026 – Grave incidente, oggi pomeriggio verso le 16.30, lungo la rampa che collega l’autostrada A8, allo svincolo di Busto Arsizio, con la superstrada 336 in direzione Malpensa, in provincia di Varese: un’ autocisterna si è ribaltata e l’uomo alla guida, un 39enne, è rimasto ferito. L’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'autoarticolato su cui viaggiava il trentanovenne sarebbe uscito di strada e, di conseguenza, si sarebbe capovolto per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi. Scattato l’allarme, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza d ella Croce Rossa di Legnano in codice giallo e un’automedica dell’Agenzia di area vasta di Varese in codice verde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente allo svincolo di Busto Arsizio, autocisterna esce di strada e si ribalta: ferito l’autista

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