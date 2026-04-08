Incidente a Torino Mirafiori Sud | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, si è verificato un incidente nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino, vicino all’ingresso della tangenziale sud di Stupinigi. Due automobili sono entrate in collisione, con una che si è ribaltata in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della tangenziale sud di Stupinigi. A scontrarsi sono state due auto, una Bmw Serie 3 e una Jeep Compass, che si è ribaltata in carreggiata. Sul posto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente a Torino Centro: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Valdocco e via Giulio a Torino. Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente si è verificato all'ora di pranzo di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, in via Salassa a Oglianico. Temi più discussi: Due incidenti in corso Unione Sovietica a Torino: le immagini e i mezzi coinvolti; Pasqua di paura a Torino: due incidenti in un’ora in corso Unione Sovietica; Incidente a Bruere di Rivoli: scontro tra auto e carro attrezzi, una donna in ospedale; Terribile incidente stradale a Torino Crocetta: auto in manovra investe un pedone, morto lo storico commercialista Giancarlo Tuseo. Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della tangenziale sud di Stupinigi. A scontrarsi sono sta ... torinotoday.it Auto si schianta su negozio a Torino, il conducente fuggeIncidente questa mattina a Mirafiori Sud, in via Rismondo angolo via Fratelli De Maistre, a Torino. Una Ford Fiesta e un'Audi A3 si sono scontrate intorno alle 8: la Fiesta è finita sul marciapiede e ... ansa.it Torino Mirafiori sud, rapina e aggressione con taser: quattro arresti per il pestaggio del 7 giugno Torino Mirafiori sud, quattro arresti per una violenta rapina con taser: vittima aggredita e derubata in strada del Drosso. #notizie #news #cronaca #politica #even - facebook.com facebook