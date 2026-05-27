Incidente a La Spezia la Polizia trova cane morto in una delle auto coinvolte | Lasciato sotto il sole

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un incidente a La Spezia, la Polizia locale ha scoperto un cane senza vita nel bagagliaio di una delle auto coinvolte. Il cane era stato lasciato sotto il sole all’interno del veicolo. Non sono stati riportati altri dettagli sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte.

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A La Spezia la Polizia locale ha trovato un cane morto nel bagagliaio di un’auto coinvolta in un incidente. Denunciata una coppia di 78enni. L’animale sarebbe stato lasciato a lungo sotto il sole dentro al veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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