Drammatico incidente a Caselle Torinese | coinvolte un' auto e una moto morto il centauro 38enne

Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 20.30, si è verificato un incidente a Caselle Torinese, all’incrocio tra via Torino e la strada Ciriè. Sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il centauro, un uomo di 38 anni, è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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