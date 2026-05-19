Drammatico incidente a Caselle Torinese | coinvolte un' auto e una moto morto il centauro 38enne
Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 20.30, si è verificato un incidente a Caselle Torinese, all’incrocio tra via Torino e la strada Ciriè. Sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo il centauro, un uomo di 38 anni, è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Un drammatico incidente si è verificato nella serata di martedì, 19 maggio, intorno alle 20.30 in via Torino a Caselle Torinese, precisamente all'angolo constrada Ciriè incrocia via Torino. Nel violento sinistro, la cui dinamica è al vaglio, sono state coinvolte un'auto e una moto. Disperate le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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