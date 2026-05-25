Il presunto killer dell’ex capo ultras dell’Inter ha confessato di aver partecipato all’omicidio su ordine di Marco Ferdico. L’uomo ha dichiarato di non conoscere Vittorio Boiocchi, vittima dell’omicidio, e di essere stato incaricato di agire senza sapere chi fosse. La confessione è stata resa durante un interrogatorio, e l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’omicidio o sul ruolo di Ferdico.

“ Marco Ferdico mi disse che c’era la possibilità di prendere parte a questo omicidio. Non sapevo chi fosse Vittorio Boiocchi. Mi vennero promessi dei soldi e accettai”. È la confessione fatta ieri davanti alla Corte d’assise di Milano, di Daniel D’Alessandro, ritenuto il secondo dei killer dell’ex capo della Curva Nord dell’Inter, freddato fuori da casa sua il 29 ottobre 2022 prima di Inter-Sampdoria con 5 colpi di una Luger calibro 9X19. “Non conoscendolo – ha raccontato il 31enne in videoconferenza dal carcere di Cagliari, – mi avevano detto qual era il punto e il suo cancello di casa. Ci è arrivato un messaggio dicendo che Boiocchi stava arrivando”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Omicidio Boiocchi, confessa il killer dell’ex capo ultras dell’Inter: “Neanche sapevo chi fosse, me lo ordinò Ferdico”

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