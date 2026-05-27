Un arbitro ha denunciato di essere stato licenziato senza giusta causa nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali nel calcio. La denuncia si aggiunge a una serie di esposti presentati da altri arbitri coinvolti nelle indagini. La questione riguarda possibili violazioni nelle assegnazioni delle partite e nelle procedure di selezione degli arbitri. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le eventuali irregolarità.

AGI - Arbitri ed esposti. L'inchiesta su presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali nel mondo del calcio si arricchisce di una nuova denuncia. L’arbitro Federico Dionisi, che ha diretto in Serie A nell’ultima stagione, sarebbe stato dismesso, in altre parole “ mandato a casa ”, con “modalità senza scrupoli” e attraverso “una condotta fraudolenta ”. Lo scrive il presidente della sezione AIA de L’Aquila, Guido Alfonsi, che ha firmato l’esposto-denuncia inviato alla Procura di Milano e alla Procura Federale su quella che definisce la “ consumazione di un’inconfutabile ingiustizia ” ai danni del suo fischietto che non è firmatario del documento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inchiesta sugli arbitri, la denuncia: “Licenziato senza scrupoli”

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