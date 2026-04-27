La procura di Milano ha comunicato che né l'Inter né i suoi dirigenti sono coinvolti come indagati nell'inchiesta sulla frode sportiva. L'indagine, avviata alcuni mesi fa, si concentrava su presunte irregolarità legate agli arbitri. Finora, nessuna persona legata alla società è stata iscritta nel registro degli indagati. La decisione della procura riguarda esclusivamente alcune parti dell'inchiesta e non coinvolge direttamente il club.

L’Inter e i suoi dirigenti non figurano tra gli indagati dell’inchiesta per frode sportiva avviata dalla procura di Milano. La notizia, comunicata da Adnkronos, conferma l’esclusione completa del club nerazzurro da qualsiasi contestazione. Frode sportiva: il sistema arbitrale nel mirino. L’inchiesta coordinata dal pm Maurizio Ascione coinvolge esclusivamente il mondo arbitrale. Al momento cinque indagati hanno il nome noto, ma le iscrizioni nel fascicolo sono superiori perché diverse ipotesi di frode sportiva contestano responsabilità in concorso con più persone. Il focus investigativo riguarda quattro o cinque partite, tutte risalenti a campionati precedenti e non alla stagione in corso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Inchiesta sugli arbitri, arriva la decisione sull’Inter: il comunicato della Procura

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