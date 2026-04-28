Il 28 aprile 2026, il giornalista Alessandro Da Rold ha annunciato che giovedì sarà un giorno decisivo per l'inchiesta riguardante l'arbitro Rocchi e altri arbitri. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, con approfondimenti e verifiche in atto. La data segna un momento importante nel procedimento legale aperto, senza che siano stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell'indagine o sui soggetti coinvolti.

Ecco #DimmiLaVerità del 28 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci spiega perché giovedì sarà il giorno cruciale per l'inchiesta su Rocchi e gli arbitri. Ecco #DimmiLaVerità del 27 aprile 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint ci rivela come l'islam può condizionare la politica italiana. Ecco #DimmiLaVerità del 24 aprile 2026. La deputata di Fdi Sara Kelany spazza via le bugie della sinistra sui centri in Albania. Ecco #DimmiLaVerità del 23 aprile 2026. Il nostro Fabio Amendolara ci rivela I dettagli dell'inchiesta su soldi e sesso in cambio di certificati per extracomunitari a Napoli. Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Da Rold: «Giovedì giorno cruciale per l'inchiesta sugli arbitri»

Notizie correlate

Leggi anche: Dimmi La Verità | Alessandro Da Rold: «Sviluppi nell'inchiesta su escort e calciatori»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Caso Ramy, i carabinieri ancora sotto inchiesta»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cassino, da oggi entrano in servizio otto vigili urbani. La Polizia locale si rafforza; Oggi in edicola; Il processo a Chiara Petrolini, viaggio nella psiche di una ragazza modello capace di scavare a mani nude le tombe dei suoi figli; La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare.

Dai dimmi la verità: siparietto Sinner-Alcaraz a Seul. E spunta l’ipotesi di un doppio insiemeQuale è il tuo colpo più sottovalutato, Dai, dimmi la verità. A circa 24 ore dall’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dato via a uno show già in conferenza stampa. I due hanno ... ilfattoquotidiano.it

Omicidio Luca Sacchi, la madre ad Anastasiya: dimmi la veritàRoma, 30 nov. (askanews) – La madre di Luca Sacchi ha commentato in esclusiva a La vita in diretta gli sviluppi su Anastasiya Kylemnyk, e ha lanciato un appello alla ragazza:Te lo dico proprio a te ... affaritaliani.it

Dimmi che sei incazzato senza dirmi che sei incazzato come una bestia. (Grazie QuindiciZero) - facebook.com facebook