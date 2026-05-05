Il pubblico ministero ha richiesto di ascoltare una persona coinvolta nella gestione dei calendari della Serie A, un ruolo che ricopre fin dall'inizio di ogni stagione estiva. Questa figura, nota per organizzare le partite e i turni delle squadre, sarà interrogata nel quadro di un’indagine che riguarda presunte irregolarità legate all’arbitraggio. L'atto fa parte di un procedimento giudiziario aperto per verificare eventuali anomalie nel settore.

Chi è il dirigente della Lega Calcio Serie A che gestisce i calendari del campionato e che il pm Ascione sentirà nell’ambito dell’inchiesta su Rocchi e il mondo arbitrale. E’ l’uomo che gestisce i calendari della Serie A, dal giorno in cui nascono in piena estate (anche se ora è tutto prodotto da computer e algoritmi) fino alla definizione di anticipi e posticipi su cui spesso si concentrano le lamentele incrociate di società, allenatori e broadcaster che detengono i diritti tv del calcio italiano. Andrea Butti dovrà presentarsi dal pubblico ministero Maurizio Ascione che lo ha convocato come persona informata dei fatti. Perché? Su questa seconda fase dell’inchiesta di Ascione sul settore arbitrale italiano c’è ancora molta poca chiarezza.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inchiesta arbitri, il pm Ascione vuole sentire Butti (l’uomo dei calendari della Serie A)

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