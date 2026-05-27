Un incendio si è verificato su un autobus della linea 010 diretto verso il litorale. I passeggeri hanno riferito che l’autista ha spento le fiamme, ma hanno espresso preoccupazione per le condizioni del veicolo. L’incendio ha causato momenti di paura tra i presenti. I sindacati hanno commentato la situazione del parco mezzi dell’area, sottolineando le criticità in vista dell’inizio della stagione estiva. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Pisa, 27 maggio 2026 – Incendio su un autobus (doppio) in servizio sulla linea 010 e diretto sul litorale, i sindacati esprimono “forte preoccupazione per la situazione del parco mezzi dell’area pisana con l’imminente inizio della stagione estiva”. L’episodio è avvenuto domenica scorsa sul viale D’Annunzio e, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, sarebbe stato provvidenziale l’intervento dell’autista, che avrebbe fermato il mezzo in sicurezza, fatto scendere i passeggeri e spento il principio di incendio, evitando ulteriori conseguenze. Preoccupazioni per il parco mezzi. Le cause dell’incendio sarebbero ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio sull’autobus, paura per i passeggeri: “L’ha spento l’autista, ma così non ci siamo”

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Se reporta incendio de un autobus y camion de carga sobre la autopista México-Puebla

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