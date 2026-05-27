Incendio sull’autobus paura per i passeggeri | L’ha spento l’autista ma così non ci siamo

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è verificato su un autobus della linea 010 diretto verso il litorale. I passeggeri hanno riferito che l’autista ha spento le fiamme, ma hanno espresso preoccupazione per le condizioni del veicolo. L’incendio ha causato momenti di paura tra i presenti. I sindacati hanno commentato la situazione del parco mezzi dell’area, sottolineando le criticità in vista dell’inizio della stagione estiva. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisa, 27 maggio 2026 – Incendio su un autobus (doppio) in servizio sulla linea 010 e diretto sul litorale, i sindacati esprimono “forte preoccupazione per la situazione del parco mezzi dell’area pisana con l’imminente inizio della stagione estiva”. L’episodio è avvenuto domenica scorsa sul viale D’Annunzio e, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, sarebbe stato provvidenziale l’intervento dell’autista, che avrebbe fermato il mezzo in sicurezza, fatto scendere i passeggeri e spento il principio di incendio, evitando ulteriori conseguenze. Preoccupazioni per il parco mezzi. Le cause dell’incendio sarebbero ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incendio sull8217autobus paura per i passeggeri l8217ha spento l8217autista ma cos236 non ci siamo
© Lanazione.it - Incendio sull’autobus, paura per i passeggeri: “L’ha spento l’autista, ma così non ci siamo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Se reporta incendio de un autobus y camion de carga sobre la autopista México-Puebla

Video Se reporta incendio de un autobu?s y camio?n de carga sobre la autopista México-Puebla

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incendio sull'autobus a Lastra a Signa, veicolo divorato dalle fiamme: autista illeso, a bordo c'era solo lui

“Con Ambra Angiolini ci siamo fatti del male, ma è giusto che le cose siano andate così. Ciascuno ha fatto i conti con il peggio di sé”: così Francesco Renga a VerissimoDurante la puntata di Verissimo del 15 marzo, Francesco Renga ha parlato del suo rapporto con Ambra Angiolini, dichiarando che con lei si sono fatti...

Temi più discussi: Incendio sull’autobus, paura per i passeggeri: L’ha spento l’autista, ma così non ci siamo; Autobus in fiamme sulla Fi-Pi-Li, paura all'alba; Fipili: paura per bus in fiamme a Lastra a Signa. Autista salvo; L'incendio, poi l'esplosione. Paura a Prati per un camion in fiamme.

incendio sull autobus pauraIncendio sull’autobus, paura per i passeggeri: L’ha spento l’autista, ma così non ci siamoL’episodio denunciato da Cgil, Cisl, Uil e Faisa è successo domenica. Sovraffollamento e climatizzazione: preoccupati per il parco mezzi ... lanazione.it

Incendio sull'autobus a Lastra a Signa, veicolo divorato dalle fiamme: autista illeso, a bordo c'era solo luiIncendio su un autobus tra Lastra a Signa e Ginestra: a bordo del veicolo, divorato dalle fiamme, c'era solo l'autista, uscito illeso dal rogo. virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web