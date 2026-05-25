Incendio sull' autobus a Lastra a Signa veicolo divorato dalle fiamme | autista illeso a bordo c' era solo lui
Un autobus tra Lastra a Signa e Ginestra è andato in fiamme. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, che è stato distrutto. L'autista era presente a bordo, ma è rimasto illeso. Non ci sono stati altri passeggeri a bordo durante l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Tra Lastra a Signa e Ginestra, lungo la FiPiLi, è scoppiato un incendio su un autobus che è finito divorato dalle fiamme. L’autista, che era l’unica persona a bordo del veicolo al momento del rogo, è uscito illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con una squadra operativa e un’autobotte a supporto. L'allarme per l'incendio scoppiato sull'autobus a Lastra a Signa Incendio sull'autobus, illeso l'autista: la situazione Disagi alla circolazione sulla FiPiLi dopo l'incendio a Lastra a Signa L’allarme per l’incendio scoppiato sull’autobus a Lastra a Signa L’allarme è scattato attorno alle ore 5,20 del mattino di lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Fipili: paura per bus in fiamme a Lastra a Signa. Autista salvoStamattina alle 5:20, sulla Fipili in direzione Livorno, un autobus è stato avvolto dalle fiamme a Lastra a Signa.
Incendio nel piazzale: autocarro divorato dalle fiammeNel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, nel piazzale di via Dispersi in Guerra a Giussano, un autocarro è stato attraversato da un incendio.
Temi più discussi: Bus in fiamme a Lastra a Signa. Non c’erano persone a bordo, illeso il conducente; Bangkok, treno travolge bus: 8 morti nell’incendio; Camion in fiamme in autostrada A1, carreggiata rimasta chiusa per ore; Impressionante incendio sulla Fi-Pi-Li: autobus avvolto dalle fiamme.
Autobus in fiamme: paura all'alba sulla FiPiLiLASTRA A SIGNA - I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 5,20 nel comune di Lastra a Signa sul tratto della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in ... msn.com
Autobus in fiamme in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra, nessun feritoIncendio di un autobus in Fi-Pi-Li questa mattina nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Pisa Incendio di un autobus in Fi-Pi-Li questa mattina nel tratto tra Lastra a Signa ... gonews.it