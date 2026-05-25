Incendio sull' autobus a Lastra a Signa veicolo divorato dalle fiamme | autista illeso a bordo c' era solo lui

Notizia in breve

Un autobus tra Lastra a Signa e Ginestra è andato in fiamme. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, che è stato distrutto. L'autista era presente a bordo, ma è rimasto illeso. Non ci sono stati altri passeggeri a bordo durante l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.