Con Ambra Angiolini ci siamo fatti del male ma è giusto che le cose siano andate così Ciascuno ha fatto i conti con il peggio di sé | così Francesco Renga a Verissimo

Durante la puntata di Verissimo del 15 marzo, Francesco Renga ha parlato del suo rapporto con Ambra Angiolini, dichiarando che con lei si sono fatti del male, ma che era inevitabile così. Ha spiegato che entrambi hanno affrontato momenti difficili e si sono confrontati con le parti peggiori di sé stessi, senza entrare in dettagli specifici.

Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di domenica 15 marzo, Francesco Renga ha tracciato un bilancio intimo e onesto della sua vita privata, concentrandosi in particolar modo sul lungo e complesso legame con l’ex compagna Ambra Angiolini. Una relazione durata dal 2003 al 2015, dalla quale sono nati i figli Jolanda e Leonardo, e che oggi, dopo inevitabili sofferenze, ha trovato un nuovo e stabile equilibrio. A oltre dieci anni dalla rottura, il cantautore ha ammesso senza filtri le difficoltà affrontate al momento della separazione, spiegando come il tempo abbia trasformato l’amore in una profonda stima reciproca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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