Vasto incendio boschivo sulle montagne di Frassinetto operazioni di spegnimento in corso

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, si è sviluppato un grande incendio boschivo nella zona di borgata Berchiotto, nelle montagne di Frassinetto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di contenere le fiamme e spegnere il rogo. Le operazioni di intervento sono ancora in corso, mentre le autorità monitorano la situazione.

Un vasto incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nella zona di borgata Berchiotto di Frassinetto. Sul posto sono intervenute in forze le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Ivrea, Castellamonte, Rivarolo Canavese e del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incendio a Sciolze: casa completamente distrutta da un incendio, lunghe operazioni di spegnimento delle fiammeUn incendio ha completamente distrutto una casa in regione Mignetta di Sciolze nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Auto in fiamme lungo la Torino-Pinerolo: in corso le operazioni di spegnimento, corsia chiusa e traffico rallentatoMomenti di paura nella mattina di oggi, sabato 14 febbraio, intorno alle 10 del mattino all'altezza di Gerbole, lungo il tratto del raccordo... Temi più discussi: Vasto incendio di bosco a Rocca di Botte; Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno: la colonna di fumo si vede anche dal Verbano; Vasto incendio nei boschi sopra Laveno Mombello. FRASSINETTO - Vasto incendio boschivo al Berchiotto: vigili del fuoco, Aib e l'elicottero in azione contro le fiamme - FOTOIl fuoco si muove su due fronti, alimentato da un leggero vento che ne ha favorito la rapida estensione tra i boschi della zona. Sul posto anche i carabinieri forestali per le indagini del caso ... quotidianocanavese.it Laveno Mombello, vasto incendio boschivo al Sasso del FungoFiamme su circa due ettari spinte dal vento: vigili del fuoco al lavoro per contenere il rogo, situazione sotto costante monitoraggio ... laprovinciadivarese.it Vasto incendio a Villabassa in un edificio residenziale plurifamiliare: evacuati gli abitanti, ingenti danni e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inprimopiano x.com Monte Argentario, vasto incendio alimentato dal vento. Squadre AIB sul posto https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/argentario-incendio-poggio-pozzarello-qais1lsgfbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPMjc1MjU0NjkyNTk4Mjc5 - facebook.com facebook