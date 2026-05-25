Fiamme nell' isola ecologica | nube nera e aria irrespirabile

Un incendio si è sviluppato all’interno di un’isola ecologica sulla Sp 13, nella zona di Sant’Andrea dei Lagni. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero visibile in tutta la zona, rendendo l’aria irrespirabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

E' divampato un incendio all'interno dell'isola ecologica in località Sant'Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere sulla Sp 13.Le fiamme hanno interessato i cumuli di rifiuti ingombranti, raee ed oli esausti portati presso il centro di raccolta comunale.Avvistate le lingue di fuoco, è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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