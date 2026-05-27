Un incendio si è verificato nell’isola ecologica di Santa Maria Capua Vetere. Il presidente della Commissione Antimafia ed Ecomafie del Consiglio Regionale della Campania ha chiesto un intervento immediato e strutturale per affrontare la situazione. L’incendio ha causato danni all’area e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti. Nessuna informazione è stata fornita sui danni specifici o sulle cause dell’incendio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Commissione Speciale Antimafia ed Ecomafie del Consiglio Regionale della Campania, Vincenzo Santangelo, esprime profonda preoccupazione per il grave incendio verificatosi presso l’isola ecologica di Santa Maria Capua Vetere. “Episodi come questo non possono più essere considerati semplici incidenti – dichiara Santangelo – ma rappresentano un chiaro segnale di vulnerabilità del sistema di smaltimento dei rifiuti nel nostro territorio. Troppo spesso le isole ecologiche diventano bersaglio di atti dolosi o di incuria, con gravi rischi per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio all’isola ecologica, Santangelo: “Serve un intervento immediato e strutturale”

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