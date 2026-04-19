Incendio a Domodossola fiamme in una pizzeria | nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a Domodossola si è verificato un incendio all’interno di una pizzeria. Le fiamme sono divampate nel locale, ma non si sono registrati feriti o danni ingenti alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, a Domodossola, dove un incendio si è sviluppato in una pizzeria, fortunatamente senza causare danni ingenti.Le fiamme causate all'esternoSecondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avuto origine da una batteria utilizzata per il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Incendio a Campofilone: garage in fiamme, nessun feritoUn garage situato al piano di un stabile a tre piani a Campofilone ha preso fuoco ieri sera. Incendio a Monfalcone: fiamme nella cucina, nessun feritoUn rogo improvviso ha sconvolto la tranquilla mattinata di Monfalcone, un quartiere storico della provincia di Gorizia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio Gravellona Toce: brucia il tetto di un palazzo in centro, tre famiglie evacuate; Premosello, principio d’incendio in un impianto per la produzione di idrogeno: un ferito lieve; Incendio nell’impianto per l’idrogeno: operaio in ospedale; Principio di incendio a un impianto di produzione di idrogeno: una persona portata in ospedale. Fiamme in un impianto per la produzione di idrogeno vicino a VerbaniaUn principio di incendio si è verificato in un impianto destinato alla produzione di idrogeno a Premosello-Chiovenda, nel Verbano-Cusio-Ossola, attualmente in fase di allestimento e non ancora in funz ... lospiffero.com Incendio in un impianto per l’idrogeno in Ossola, evitato il coinvolgimento del fotovoltaicoSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verbania e Domodossola. Le fiamme hanno interessato un elettrolizzatore presente nella struttura (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/incendio-devasta-un-lido-a-cassano-jonio-i-danni-sono-ingenti-095b9885-3112-459c-9c1d-2735b6f1b65f.html facebook Un incendio è divampato all'interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino, che stanno la x.com