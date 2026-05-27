Incendio Monte Faeta discussione in Regione tra richiesta di aiuti e criticità nella gestione
Il Consiglio regionale della Toscana ha discusso dell’incendio che ha interessato il monte Faeta, coinvolgendo i versanti lucchese e pisano. Durante la seduta sono state sollevate criticità nella gestione dell’emergenza e richieste di aiuti per affrontare i danni causati dal rogo. Nessuna decisione è stata presa, ma si è insistito sulla necessità di interventi mirati. La discussione si è concentrata sulle procedure di intervento e sulla richiesta di risorse aggiuntive.
Il Consiglio regionale della Toscana è tornato a confrontarsi con una approfondita discussione sul recente incendio del monte Faeta che ha interessato sia il versante lucchese che quello pisano. Con una interrogazione presentata da Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) e una mozione approvata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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