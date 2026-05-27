Incendio Monte Faeta discussione in Regione tra richiesta di aiuti e criticità nella gestione

Notizia in breve

Il Consiglio regionale della Toscana ha discusso dell’incendio che ha interessato il monte Faeta, coinvolgendo i versanti lucchese e pisano. Durante la seduta sono state sollevate criticità nella gestione dell’emergenza e richieste di aiuti per affrontare i danni causati dal rogo. Nessuna decisione è stata presa, ma si è insistito sulla necessità di interventi mirati. La discussione si è concentrata sulle procedure di intervento e sulla richiesta di risorse aggiuntive.