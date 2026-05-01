Incendio Monte Faeta 710 ettari in fumo | Se sabato confermato cambio direzione vento possibili nuove criticità

Un incendio boschivo si è sviluppato sul Monte Faeta, interessando circa 710 ettari di terreno. Secondo i rilievi effettuati dai tecnici antincendio della Regione Toscana, l’area colpita è stata mappata e aggiornata di recente. Si segnala che, se le condizioni del vento rimarranno invariate anche nel fine settimana, potrebbero verificarsi nuove criticità e la possibilità di un cambio di direzione del vento.

"A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata dall’incendio sul Monte Faeta, la stima della superficie percorsa dal fuoco è stata aggiornata a circa 710 ettari. Il perimetro del rogo risulta attualmente contenuto per circa.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul monte Faeta contenuto per il 70 per cento: bruciati 710 ettari di boscoSAN GIULIANO TERME – A seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi di Regione Toscana nell’area interessata... Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Panoramica sull’argomento Incendio sul Monte Faeta, perimetro contenuto per circa il 70%Il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di domani. (ANSA) ... ansa.it Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme 800 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un'area p ... rainews.it