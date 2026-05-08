Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, attirando l'attenzione delle autorità locali. Il ministro ha affermato di non aver ricevuto ancora una richiesta ufficiale dalla Regione per attivare lo stato di emergenza nazionale. La situazione rimane sotto controllo, ma non sono stati ancora presi provvedimenti di natura straordinaria a livello nazionale. La provincia interessata sta monitorando da vicino l’evolversi dell’incendio.

Pisa, 8 maggio 2026 – “A me non è arrivata la richiesta di stato di emergenza nazionale. Servirà una relazione tecnica, ma in ogni caso la Regione Toscana può attingere a un fondo presso il Dipartimento nazionale, che quest'anno abbiamo alimentato di 40 o 50 milioni proprio a disposizione delle Regioni”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, oggi a Pisa a margine della cerimonia di premiazione del concorso letterario 'Pagine d'aMare’ in merito al maxi incendio dei giorni scorsi sul Monte Faeta, che ha devastato centinaia di boschi tra le province di Pisa e Lucca. “La...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio sul Monte Faeta, il ministro Musumeci: “Dalla Regione non è arrivata la richiesta di emergenza nazionale”

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