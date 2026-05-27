Incendio in locali scuola Monte San Michele a Carrassi | mercoledì 3 giugno la ripresa delle attività

Le attività nella scuola dell'infanzia e primaria ‘Monte San Michele’ di Carrassi riprenderanno mercoledì 3 giugno, dopo essere state sospese da sabato scorso. La sospensione è stata decisa a causa di un incendio che ha coinvolto alcuni locali del plesso, utilizzati come palestra. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o sui danni subiti. Le lezioni riprenderanno regolarmente dopo i lavori di verifica e messa in sicurezza dei locali.

Mercoledì 3 giugno riprenderanno le lezioni e le attività nella scuola dell'Infanzia e Primaria ‘Monte San Michele’, nel quartiere Carrassi di Bari, sospese da sabato scorso a causa di un incendio avvenuto in alcuni locali del plesso, adibiti a palestra. A disporlo è la dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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