Incendio in un locale della scuola ' Monte San Michele' di Bari Carrassi | stop di alcuni giorni alle lezioni

Un incendio si è sviluppato sabato mattina all’interno di un locale della scuola dell’Infanzia e Primaria ‘Monte San Michele’ nel quartiere Carrassi di Bari. L’incendio ha causato la sospensione delle lezioni per alcuni giorni. La scuola è stata evacuata e sono in corso verifiche sulla sicurezza dell’edificio. Nessun dettaglio sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti. Le autorità stanno valutando le condizioni della struttura prima di riprendere le attività scolastiche.

Stop di qualche giorno alle lezioni nella scuola dell'Infanzia e Primaria ‘Monte San Michele’, nel quartiere Carrassi di Bari, a causa di un incendio verificatosi sabato mattina all'interno della struttura. In particolare, le fiamme si sono sviluppate all'interno di uno scantinato adibito a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

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