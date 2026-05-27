La scuola Monte San Michele a Bari riaprirà il 3 giugno, dopo un incendio che aveva reso alcune aule inagibili. Le classi sono state riorganizzate nelle aule rimaste disponibili, secondo un piano predisposto dagli uffici scolastici. I controlli tecnici effettuati hanno verificato la sicurezza delle strutture e degli impianti, consentendo la riapertura. Non sono stati forniti dettagli specifici sui lavori di ripristino o sulle modalità di distribuzione degli studenti nelle aule.

? Punti chiave Come verranno riorganizzate le classi nelle aule rimaste disponibili?. Quali controlli tecnici hanno permesso la riapertura dopo il rogo?. Chi gestirà la sicurezza degli studenti negli spazi temporanei?. Perché i danni strutturali impediranno l'uso delle aule originarie?.? In Breve Classi ricollocate al primo piano e piano rialzato per evitare aule danneggiate.. Interventi di pulizia straordinaria eseguiti dalla ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale.. Controllo effettuato da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e tecnici comunali.. Lezioni sospese il 1 e 2 giugno per festività nazionale.. La scuola Monte San Michele di Bari riaprirà le porte il 3 giugno dopo l’incendio che ha colpito l’edificio lo scorso 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, scuola Monte San Michele: riapre il 3 giugno dopo l’incendio

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