Un rappresentante ha sottolineato la necessità di un intervento concreto e strutturale per migliorare la tutela della salute mentale. Si propone di istituire un presidio psicologico più accessibile, integrato nel sistema sanitario territoriale, in modo da individuare e intervenire tempestivamente sui bisogni delle persone che si trovano in condizioni di fragilità. La proposta mira ad avvicinare i servizi ai cittadini.

Un presidio psicologico più vicino ai cittadini, integrato nella sanità territoriale e capace di intercettare in anticipo i bisogni di chi vive situazioni di fragilità. È questa la linea sostenuta da Eleonora Mosco, capogruppo della Lega in consiglio comunale, intervenuta sulla proposta di legge per l’istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione da parte del presidente Alberto Stefani. «Gli sconvolgimenti sociali ed economici di questi ultimi anni hanno avuto un impatto profondo sulle nostre comunità - osserva Mosco -. Le incertezze sono aumentate, mentre i punti di riferimento si sono progressivamente ridotti. Il risultato è una crescente domanda di ascolto, supporto e accompagnamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Mosco: «Serve un intervento concreto e strutturale per rafforzare la tutela della salute mentale»

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