Una domenica mattina sulla spiaggia di Terracina si è trasformata in un momento di attenzione dopo che alcuni bagnanti hanno segnalato l’avvistamento di uno squalo a pochi metri dalla battigia. Il clima quasi estivo ha attirato numerosi persone sulla spiaggia, che hanno assistito all’evento con curiosità e preoccupazione. Non ci sono stati incidenti o feriti, ma la presenza dell’animale ha generato reazioni di sorpresa tra i presenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una domenica mattina dal clima quasi estivo si è trasformata in un momento di curiosità e apprensione sulla spiaggia di Terracina, dove alcuni bagnanti hanno avvistato uno squalo a pochi metri dalla riva. L’animale è stato ripreso da diverse persone presenti sull’arenile, tra stupore e qualche commento spaventato. Nessuno in acqua al momento dell’avvistamento. Secondo quanto riportato dal collega Nardone su Latinanews.it, al momento dell’avvistamento non c’erano persone in mare. A colpire i presenti è stata soprattutto la vicinanza dell’animale alla costa, circostanza considerata insolita. Probabile verdesca o squalo azzurro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Squalo avvistato vicino alla riva in provincia di Latina: paura e sgomento tra i bagnanti

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