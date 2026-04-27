Squalo avvistato vicino alla riva in provincia di Latina | paura e sgomento tra i bagnanti

Da dayitalianews.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica mattina sulla spiaggia di Terracina si è trasformata in un momento di attenzione dopo che alcuni bagnanti hanno segnalato l’avvistamento di uno squalo a pochi metri dalla battigia. Il clima quasi estivo ha attirato numerosi persone sulla spiaggia, che hanno assistito all’evento con curiosità e preoccupazione. Non ci sono stati incidenti o feriti, ma la presenza dell’animale ha generato reazioni di sorpresa tra i presenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una domenica mattina dal clima quasi estivo si è trasformata in un momento di curiosità e apprensione sulla spiaggia di Terracina, dove alcuni bagnanti hanno avvistato uno squalo a pochi metri dalla riva. L’animale è stato ripreso da diverse persone presenti sull’arenile, tra stupore e qualche commento spaventato. Nessuno in acqua al momento dell’avvistamento. Secondo quanto riportato dal collega Nardone su Latinanews.it, al momento dell’avvistamento non c’erano persone in mare. A colpire i presenti è stata soprattutto la vicinanza dell’animale alla costa, circostanza considerata insolita. Probabile verdesca o squalo azzurro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

squalo avvistato vicino alla riva in provincia di latina paura e sgomento tra i bagnanti
© Dayitalianews.com - Squalo avvistato vicino alla riva in provincia di Latina: paura e sgomento tra i bagnanti

Notizie correlate

Squalo in mare a Terracina, l’animale si avvicina alla riva: paura tra i bagnantiUna pinna emerge dall'acqua a pochi metri dalla riva a Terracina, bagnanti in allarme.

Terrore a Porto Badino: squalo di un metro avvistato in riva? Cosa sapere Squalo verdesca di un metro e mezzo avvistato domenica pomeriggio a Porto Badino.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: In Sardegna catturato uno squalo a un miglio dalla spiaggia; Un grosso squalo attacca un motoscafo a Gallipoli, paura per i pescatori; Paura a Gallipoli, squalo Mako urta una barca durante la pesca (VIDEO); Due squali avvistati a Gallipoli e Terracina, il racconto: Ha colpito la nostra barca. Una paura primitiva, nessuno ha respirato.

squalo avvistato vicino allaTerracina, avvistato uno squalo azzurro a riva: nessun pericolo per i bagnantiUn avvistamento insolito ma privo di rischi ha attirato l’attenzione, nella tarda mattinata di domenica, sul litorale di Terracina, in prossimità della ... h24notizie.com

squalo avvistato vicino allaSqualo avvistato a Terracina, l'esperta: «E' una verdesca, nessun allarme»Prima il video girato in spiaggia, poi il tam tam sui social, le ipotesi, i dubbi e anche un po' di apprensione. Ma il caso dello squalo avvistato ieri mattina a pochi metri ... ilmessaggero.it

Digita per trovare news e video correlati.