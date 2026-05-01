Roma in fiamme il parco della Caffarella | incendio divampato da un barbecue

Un incendio si è sviluppato nel parco della Caffarella a Roma, scoppiato a causa di un barbecue. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all'incendio e se fosse consentito accendere il barbecue in quella zona. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento.

Nel bel mezzo dei più classici picnic per festeggiare il Primo Maggio, il pomeriggio al parco della Caffarella di Roma è stato interrotto da un improvviso incendio. In una delle aree verdi, quando il parco era punteggiato da gruppi di amici e famiglie in cerca del primo sole del mese, sono divampate altissime fiamme che hanno costretto a un intervento urgente alcuni reparti dei vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti., Secondo la prima ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito da un barbecue, le cui fiamme sarebbero sfuggite al controllo delle persone forse a causa del vento. Alcune scintille hanno appiccato le prime lingue di fuoco su rami a terra e sterpaglie seccate dal forte caldo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, in fiamme il parco della Caffarella: incendio divampato da un barbecue Notizie correlate Leggi anche: Fiamme a Palazzo Dogana: incendio divampato per un cortocircuito Edicola distrutta dalle fiamme, i grossi danni causati dall'incendio divampato sul Porto canaleTre le persone rimaste intossicate nell'incendio che è divampato martedì mattina nell'edicola che si trova sul Porto canale di Cesenatico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita; Roma, roulotte in fiamme: ferito gravemente 62enne; Sito Istituzionale | Torre dei Conti, Vigili del Fuoco riconsegnano area a Roma Capitale; Roma, siglato il Protocollo di intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Roma – Roulotte devastata dalle fiamme, morto dopo giorni di agonia il proprietarioNon ce l'ha fatta il 62enne che il 25 aprile era stato coinvolto nell'incendio generatosi all'interno della sua roulotte ROMA – Non ce l’ha fatta l’uomo ... etrurianews.it Roma, roulotte in fiamme al Torrino Nord: 62enne grave dopo l’incendioRoulotte distrutta dalle fiamme al Torrino Nord: 62enne senza fissa dimora ricoverato in codice rosso al Sant’Eugenio. ilquotidianodellazio.it Dal 9 maggio al 10 giugno torna a Roma "I AM / IO SONO", il progetto culturale dedicato all’identità femminile, alla consapevolezza e all’autodeterminazione. Il progetto si articola in un doppio percorso che intreccia fotografia e momenti di confronto, pon - facebook.com facebook Roma accelera sulla carta d’identità elettronica: al Circo Massimo attivazioni rapide il sabato e la domenica ift.tt/XNhBjLY x.com