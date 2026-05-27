Incendio a Fiumicino | auto distrutta dalle fiamme danneggiati tre veicoli

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio a Fiumicino ha distrutto un'auto e danneggiato altri tre veicoli. L'incendio si è verificato nella mattina di mercoledì 27 maggio. Le fiamme hanno interessato un'auto parcheggiata, provocando danni anche a veicoli vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Incendio a Fiumicino, dove un'auto è stata avvolta dalle fiamme. I fatti sono accaduti nella mattinata di mercoledì 27 maggio. Secondo quanto appreso, a prendere fuoco - per motivi da accertare - è stata una Citroen Picasso in via Anco Marzio, nella zona di Isola Sacra, vicino alla Darsena. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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