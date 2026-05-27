Incendio a Fiumicino | auto distrutta dalle fiamme danneggiati tre veicoli

Notizia in breve

Un incendio a Fiumicino ha distrutto un'auto e danneggiato altri tre veicoli. L'incendio si è verificato nella mattina di mercoledì 27 maggio. Le fiamme hanno interessato un'auto parcheggiata, provocando danni anche a veicoli vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.