Incendio a Civitavecchia | capanno degli attrezzi in fiamme Bombola gpl estratta dal rogo
Mercoledì mattina, un incendio ha interessato un capanno degli attrezzi in via Bagni di Sant'Agostino a Civitavecchia. Le fiamme hanno avvolto la struttura, che fungeva da deposito, e sono state estratte una bombola di GPL e altri oggetti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Incendio a Civitavecchia dove è andata a fuoco una struttura utilizzata come deposito di attrezzi. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate nella mattinata di mercoledì 27 maggio in via Bagni di Sant'Agostino.Sul posto, intorno alle 10:30, sono sopraggiunti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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