Incendio a Civitavecchia | capanno degli attrezzi in fiamme Bombola gpl estratta dal rogo

Notizia in breve

Mercoledì mattina, un incendio ha interessato un capanno degli attrezzi in via Bagni di Sant'Agostino a Civitavecchia. Le fiamme hanno avvolto la struttura, che fungeva da deposito, e sono state estratte una bombola di GPL e altri oggetti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.