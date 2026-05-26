Incendio di sterpaglie vicino le abitazioni | scoperta bombola gpl durante i controlli
Durante i controlli nella zona periferica di Torre San Gennaro, è stata trovata una bombola di GPL tra le sterpaglie bruciate. L’incendio, scoppiato nel pomeriggio del 26 maggio, ha coinvolto un'area di vegetazione e si è esteso in parte verso le zone circostanti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla presenza della bombola di GPL.
TORCHIAROLO - Un incendio di sterpaglie è divampato questo pomeriggio (26 maggio 2026) nella zona periferica di Torre San Gennaro, località marina del Comune di Torchiarolo, propagandosi in parte verso la vegetazione circostante. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere il rogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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