Incendio di sterpaglie vicino le abitazioni | scoperta bombola gpl durante i controlli

Notizia in breve

Durante i controlli nella zona periferica di Torre San Gennaro, è stata trovata una bombola di GPL tra le sterpaglie bruciate. L’incendio, scoppiato nel pomeriggio del 26 maggio, ha coinvolto un'area di vegetazione e si è esteso in parte verso le zone circostanti. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla presenza della bombola di GPL.