Gli investigatori stanno esaminando le cause dell’incendio che ha distrutto il teatro Sannazzaro di Napoli. Secondo le ipotesi iniziali, le fiamme potrebbero essere state causate da attrezzi lasciati vicino al palco, collegati alla rete elettrica e che, riscaldandosi, avrebbero innescato l’incendio. Per ora, non ci sono conferme definitive, e le autorità stanno analizzando le prove raccolte sul luogo dell’incendio. La procura ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incendio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non si esclude che a innescare l’incendio che ha distrutto il teatro Sannazzaro di Napoli possono essere stati degli strumenti lasciati collegati alla rete elettrica che riscaldandosi hanno innescato le fiamme. È questa una delle ipotesi al vaglio della Procura di Napoli che sta indagando sul rogo che ha distrutto uno dei teatri storici della città. Secondo i primi rilievi e le testimonianze acquisite dalla Polizia di Stato, infatti, è emerso che nel teatro si stavano eseguendo dei lavori, proprio nelle vicinanze del palco il giorno prima del rogo. Restano in piedi anche altre ipotesi, ovviamente, che saranno passate in rassegna dai tecnici nell’ ambito degli accertamenti disposti dai magistrati inquirenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rogo Sannazaro, fiamme forse partite da attrezzi lasciati vicino a palco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Raffadali, rogo notturno distrugge un negozio di attrezzi agricoli? Domande chiave Come è stato possibile il rogo senza liquidi infiammabili nel locale? Quali sono le cause tecniche che la Procura sta indagando ora?...

Rogo divampa in camera da letto, appartamento devastato dalle fiamme: grave un uomoUn incendio è scoppiato questa mattina, domenica 19 aprile, all’interno di un appartamento in via Mazzuchelli a Brescia.

Incendio al Sannazaro, fiamme forse partite da attrezzi lasciati vicino a palcoNon si esclude che a innescare l'incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli possono essere stati degli strumenti lasciati collegati alla rete elettrica che riscaldandosi ... ilmattino.it

Rogo del Sannazaro, due indagati per incendio colposoSono l'ex gestore Vanorio e il titolare di una ditta di manutenzione: un atto dovuto per permettere la nomina di consulenti durante le indagini ... rainews.it