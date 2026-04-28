Zanzare e virus scatta il piano regionale | controlli rafforzati fino a ottobre

In Emilia-Romagna è stato avviato un piano regionale che prevede controlli rafforzati contro le zanzare fino a ottobre. La giunta ha approvato un programma di sorveglianza e prevenzione delle malattie virali trasmesse dagli insetti, con l’obiettivo di monitorare e ridurre i rischi di trasmissione di virus all’uomo. Le attività si concentrano in tutta la regione e coinvolgono diverse misure di controllo.

Tutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere all’uomo: la giunta ha approvato il Piano regionale 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. L’obiettivo è confermare e rafforzare le strategie.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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