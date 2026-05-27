La difesa di Andrea Sempio ha rilasciato nuove dichiarazioni che riaccendono l’attenzione sul caso Garlasco. Le dichiarazioni sono state rese in sede di udienza e riguardano dettagli sulla posizione dell’imputato. La vicenda, che ha coinvolto un omicidio avvenuto alcuni anni fa, continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. La procura ha confermato di aver ascoltato le nuove affermazioni, mentre il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori accertamenti.

Le nuove mosse della difesa di Andrea Sempio riaccendono ancora una volta i riflettori sul caso Garlasco, uno dei fatti di cronaca più discussi degli ultimi anni. Anche nella puntata di mercoledì 27 maggio 2026 di Mattino Cinque, il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro del dibattito con nuovi dettagli, intercettazioni e retroscena che stanno facendo discutere opinione pubblica e addetti ai lavori. Mentre la Procura continua a valutare tutti gli elementi raccolti, la strategia difensiva punta ora a smontare punto per punto le accuse emerse negli ultimi mesi. >> Gravissimo incidente mortale, urla e disperazione: statale chiusa Nelle ultime ore, infatti, la difesa avrebbe depositato ben cinque consulenze tecniche, nel tentativo di rispondere alle contestazioni investigative e alle ricostruzioni avanzate dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Incastrato dalla nonna”. Garlasco, la confessione su Andrea Sempio

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Delitto Garlasco, ultime notizie: cosa contiene la discovery su Andrea Sempio - CONFIDENTIAL

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