Inaugurato a Formigine il Bosco della Vita una nuova oasi verde firmata da ANT

Si è tenuta questa mattina, martedì 26 maggio 2026, l'inaugurazione del "Bosco della Vita". Si tratta di una nuova area verde realizzata all'interno del Parco Comunale Formigo, situato esattamente all'incrocio tra via Grandi e via Giusti nel comune di Formigine. Il progetto ha preso vita grazie a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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