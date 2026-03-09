Anche a Formigine sorge il Bosco della Vita curato da ANT

A Formigine sono iniziati i lavori in via Giusti per realizzare il “Bosco della Vita” promosso dall’associazione ANT. L’intervento prevede la sistemazione di un’area verde dedicata alla memoria e alla solidarietà. Le operazioni sono in corso da alcuni giorni e coinvolgono operai e tecnici incaricati di completare il progetto nel rispetto dei tempi stabiliti.

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori in via Giusti a Formigine per la creazione del 'Bosco della Vita ANT'. L'intervento è partito con la preliminare sistemazione dei vialetti e vedrà la nascita, al suo interno, anche di un 'Giardino degli insetti impollinatori'. Il progetto è stato reso possibile da un accordo sottoscritto tra il Comune di Formigine e Fondazione ANT, finalizzato alla creazione di un’oasi di biodiversità dedicata alla memoria delle attività svolte dalla stessa Fondazione. Con questo intervento, ANT rinnova il proprio impegno solidale e sostenibile, in cui la cura ed il benessere della persona si accompagnano alla tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

