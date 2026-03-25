Oggi a Vignola è stato inaugurato un nuovo ambulatorio della Delegazione di Fondazione ANT, situato in via Mario Pellegrini al civico 3. La struttura si aggiunge a un progetto di prevenzione oncologica avviato più di vent’anni fa, con il primo intervento nel 2004 in provincia di Modena. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e della comunità locale.

ANT, in ogni caso, è già da tempo impegnata nella prevenzione oncologica: al 31.12.2025, nel distretto di Vignola, a Modena e provincia, sono state offerte complessivamente ben 75.820 visite di prevenzione alla cittadinanza eseguite da medici con regolare contratto di collaborazione. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Carburanti, in provincia di Modena è ancora salasso. A Vignola il record in Regione Vignola, dopo il blitz ora tocca ai rilievi della Scientifica. La sindaca ringrazia le forze dell'ordine Commando pronto ad una rapina, scatta il blitz della Polizia. Sparatoria, 14 fermi e un poliziotto ferito Carburanti, in provincia di Modena è ancora salasso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Inaugurato oggi a Vignola il nuovo ambulatorio della Fondazione ANT

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