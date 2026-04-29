Inaugurati oggi i nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino

Sono stati presentati oggi, mercoledì 29 aprile, i nuovi spazi della Casa della Comunità "Valli Dolo, Dragone e Secchia" di Montefiorino, frutto di un investimento di quasi 58mila euro coperto da fondi PNRR.La ristrutturazione, il cui risultato è stato illustrato nel corso di un open day che ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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