Istituto ' Andreozzi' si rinnova | inaugurati laboratori e campo sportivo con fondi Pnrr | FOTO

Questa mattina presso la sede di Viale Europa dell’istituto tecnico si è tenuta l'inaugurazione di nuovi laboratori e di un campo sportivo, realizzati grazie a fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e amministratori, che hanno assistito alla presentazione delle strutture recentemente rinnovate. L’evento ha rappresentato un momento di festa per la comunità scolastica, con un forte significato simbolico.

Mattinata di festa e forte valore simbolico presso la sede di Viale Europa dell’Aversa, dove l’ITIS “C. Andreozzi” ha inaugurato i nuovi laboratori didattici e il nuovo campo sportivo esterno, completando un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi PNRR.Il progetto, dal.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Follonica: cade albero sulla pista ciclabile vicino al campo sportivo (foto)FOLLONICA – Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina, 24 febbraio 2026, a Follonica, nella zona nord della città al campo sportivo,... Leggi anche: L’Istituto Pontano lancia il Liceo Scientifico Sportivo: presentazione con Rosolino e Maddaloni