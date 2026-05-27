Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ha ottenuto una vittoria netta alle ultime elezioni comunali. La sua affermazione supera quella del Movimento 5 Stelle, che ha subito un calo di consensi, e della Lega, che non ha ottenuto seggi nel capoluogo. Biffoni, avvocato e tre volte sindaco, ha consolidato il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama locale, rafforzando la sua posizione rispetto agli altri schieramenti politici.

Matteo Biffoni è forte. Molto forte. Per chi non conoscesse Prato, il tre volte sindaco Matteo Biffoni, avvocato, pratese doc, rischia di essere forse più forte del Pd che rappresenta. Tanto che il Pd, reduce in una Prato commissariata da una sindaca Bugetti dimissionaria perché indagata, sapeva perfettamente che soltanto con Matteo Biffoni avrebbe evitato il possibile rischio di un ribaltone amministrativo nella seconda città della Toscana. Quel Pd che, ricordiamo, Biffoni nemmeno l’aveva messo al primo posto nella lista per le regionali dello scorso ottobre. E, se non bastassero a certificarlo quei 22.155 voti che fanno di Biffoni il recordman di sempre nel Consiglio regionale in Toscana, si guardino alle amministrative 2026 i voti del 24 e 25 maggio della sua lista Biffoni Sindaco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In Toscana Biffoni il più forte. M5S giù. Lega fuori anche a Prato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali in Toscana: Biffoni vince a Prato, Capecchi a Pistoia. Ballottaggi ad Arezzo e Viareggio. Chi sono gli altri sindaciA Prato, il candidato sostenuto dal centrosinistra ha ottenuto la vittoria al primo turno, mentre a Pistoia il candidato di centrodestra ha prevalso...

Sondaggi Swg 9 marzo 2026: salgono M5s e Lega, giù FdiIl sondaggio politico Swg del 9 marzo 2026 indica che i consensi per il Movimento 5 Stelle e la Lega sono aumentati, mentre quello di Fratelli...

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali a Prato, Matteo Biffoni è il nuovo sindaco; In Toscana il centrosinistra sorride: vinte Prato e Pistoia; A Prato è Biffoni ter, la città resta al centrosinistra; Elezioni comunali in Toscana: Biffoni vince a Prato, Capecchi a Pistoia. Ballottaggi ad Arezzo e Viareggio. Chi sono gli altri sindaci.

Pistoia a salve Il Pd brinda alle vittorie di Capecchi, vicino ad AVS, e del riformista radicale Biffoni. Ma l’Italia non è una grande Toscana. E anche stavolta il partito ha rischiato di farsi male. L’analisi di @davidallegranti x.com

Effetto sinistra in Toscana: a Prato il ritorno dell'ex sindaco Biffoni, a Pistoia il prof pacifista archivia l'era del centrodestraCamicia bianca, maniche tirate su, sorridente, Matteo Biffoni, il recordman di preferenze nella storia del consiglio regionale toscano è uno dei vincitori della primo turno delle elezioni comunali in ... corrierefiorentino.corriere.it

Elezioni comunali in Toscana: Biffoni vince a Prato, Capecchi a Pistoia. Ballottaggi ad Arezzo e Viareggio. Chi sono gli altri sindaciIl voto delle elezioni comunali, in Toscana, ridisegna gli equilibri politici regionali e offre indicazioni in vista delle prossime sfide elettorali. Tra i risultati più significativi spicca il ritorn ... firenzepost.it