Il sondaggio politico Swg del 9 marzo 2026 indica che i consensi per il Movimento 5 Stelle e la Lega sono aumentati, mentre quello di Fratelli d’Italia è diminuito. La rilevazione è stata trasmessa durante il TgLa7 e mostra una variazione nei principali partiti politici italiani. I dati riflettono i cambiamenti nelle preferenze degli elettori in questo periodo.

Cala Fratelli d’Italia, salgono M5s e Lega. È questa la fotografia che emerge dal sondaggio politico Swg trasmesso il 9 marzo 2026 durante il TgLa7. Il partito della premier Meloni cede quasi mezzo punto in una settimana (-0,4) e arriva al 29,4 per cento. Resta comunque saldamente il testa alla classifica, davanti al Partito democratico che guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 21,8 per cento. In ripresa anche i pentastellati, che salgono al 12 per cento (+0,3). Seguono in trend negativo Forza Italia all’ 8,2 per cento (-0,2) e Alleanza Verdì Sinistra al 6,8 per cento (-0,2). Quinta posizione per la Lega, che recupera lo 0,2 per cento e si porta ora al 6,8 per cento, a pari merito con Avs. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sondaggi Swg 9 marzo 2026: salgono M5s e Lega, giù Fdi

