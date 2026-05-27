Un video pubblicato sui social mostra alcuni escursionisti che salgono sul ghiacciaio del Breithorn, tra Italia e Svizzera, indossando sneakers. La registrazione evidenzia l’uso di calzature non adatte a un ambiente di alta montagna, a 4.000 metri di quota. Gli esperti hanno commentato che un equipaggiamento inappropriato può portare a situazioni di emergenza durante le escursioni in alta quota. Il video ha suscitato reazioni e discussioni online.

Ha fatto rapidamente il giro dei social il video girato sul ghiacciaio del Breithorn, tra Italia e Svizzera, che mostra alcuni escursionisti affrontare la salita verso i 4 mila metri con un equipaggiamento ritenuto inadeguato per un ambiente di alta montagna. Le immagini, pubblicate da Carlo Costa e rilanciate anche dal portale Il Dolomiti, hanno acceso un acceso dibattito online tra stupore, ironia e preoccupazione. Nel filmato si vedono persone camminare sul ghiacciaio con semplici scarpe da ginnastica, abiti leggeri e senza l’attrezzatura tecnica normalmente necessaria per affrontare percorsi in quota. Una scena che per molti appassionati di montagna rappresenta un esempio evidente di sottovalutazione dei rischi legati all’ambiente alpino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In sneakers sul ghiacciaio a 4mila metri: il video choc accende la polemica. Gli esperti: “Una scelta sbagliata dell’equipaggiamento si può trasformare in emergenza”

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