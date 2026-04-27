A Reggio Emilia il 25 aprile si sono svolte le celebrazioni ufficiali, ma la giornata è stata segnata da tensioni tra le opposizioni e il sindaco. Durante l’evento, alcuni rappresentanti politici hanno contestato pubblicamente il primo cittadino, creando un momento di scontro nel quadro delle commemorazioni. La polemica ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, lasciando spazio a discussioni sul clima politico locale.

? Cosa sapere Le opposizioni a Reggio Emilia contestano il sindaco Massari durante le celebrazioni del 25 aprile.. Le critiche riguardano l'uso politico della ricorrenza e il concerto di Kanye West a luglio.. Le celebrazioni del 25 aprile a Reggio Emilia si sono trasformate in un acceso fronte dopo le dichiarazioni del sindaco Massari, che hanno scatenato la reazione dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Quello che doveva essere un momento di memoria collettiva per i caduti della libertà si è spostato sui binari della polemica istituzionale. Il primo capo dell’amministrazione reggiana è stato accusato dai rappresentanti delle opposizioni di aver trasformato la ricorrenza in una platea per il proprio partito, il Partito Democratico, utilizzando la festa nazionale come un palcoscenico per un comizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, il 25 aprile si accende: polemica sul sindaco

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