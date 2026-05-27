Da inizio guerra in Ucraina, l’FSB in Russia ha ampliato le proprie attribuzioni, assumendo ruoli più ampi nel controllo interno e nelle operazioni di sicurezza. La riforma ha portato a un aumento delle risorse e delle competenze dell’agenzia, che ora svolge funzioni più estese rispetto al passato. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle modifiche legislative o sui numeri ufficiali relativi alle risorse aggiuntive.

Dall'inizio della guerra in Ucraina la principale agenzia d'intelligence, fedele a Putin, ha esteso la propria influenza sulle istituzioni e sulla società Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina il potere dell’FSB, la principale e già molto influente agenzia di intelligence russa, è aumentato parecchio: controlla molti aspetti della vita quotidiana degli abitanti della Russia a cui prima non aveva accesso, e il lavoro di diverse istituzioni. L’agenzia è fedele al presidente Vladimir Putin: il suo obiettivo è soprattutto quello di reprimere ogni dissenso contro di lui. Secondo diverse analisi l’FSB oggi di fatto controlla internet in Russia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Russia l’FSB è diventata ancora più potente

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Mapping Putin's Hidden Cyberwar Network

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