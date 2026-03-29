Il 28 marzo 2026, Lady Gaga ha compiuto 40 anni. Nota come cantante pop, è anche riconosciuta per il suo stile visivo distintivo, che combina scelte di moda audaci con performance artistiche di forte impatto. La sua carriera si caratterizza per un’immagine curata e un approccio che integra elementi di regia e creatività performativa.

A quarant’anni (compiuti il 28 marzo 2026), Lady Gaga non è semplicemente una popstar. È un progetto visivo complesso, costruito con una regia precisa e l’istinto di un’artista performativa. Fin dagli inizi, quando i suoi look nascevano da materiali trovati, pezzi modificati e intuizioni personali, il suo approccio alla moda è stato radicalmente diverso. Non ha mai usato i vestiti per apparire, ma per costruire un’immagine. Già nell’era di The Fame, il suo debutto nel 2008, si intravedevano tutti gli elementi che sarebbero diventati centrali: occhiali schermati, strutture rigide, silhouette particolari, dettagli scultorei. Non c’erano ancora tutte le grandi maison, ma c’era già una visione fortissima. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lady Gaga compie 40 anni: il suo stile è ancora il più potente di tutti

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