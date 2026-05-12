Russia Putin presenta il missile nucleare Sarmat | Il più potente al mondo

Il presidente russo ha annunciato il successo del test del missile balistico intercontinentale Sarmat, definendolo il più potente al mondo. La presentazione è avvenuta in una conferenza stampa, dove ha sottolineato le caratteristiche tecniche del missile e la sua capacità di colpire obiettivi a lunga distanza. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali ufficiali e viene considerata un rafforzamento delle capacità militari del Paese.

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Vladimir Putin rilancia la forza nucleare russa annunciando il successo del test del nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat. Secondo il presidente russo, il nuovo sistema sostituirà il vecchio missile sovietico Voyevoda, soprannominato ‘Satan’ in Occidente, ed entrerà ufficialmente in servizio entro la fine dell’anno. Putin ha definito il Sarmat “i l sistema missilistico più potente al mondo “, sostenendo che la capacità della sua testata nucleare superi di oltre quattro volte quella dei principali sistemi occidentali. Il leader del Cremlino ha inoltre affermato che il missile, con una gittata di oltre 35.000 km, sarebbe in grado di seguire traiettorie suborbitali e superare qualsiasi sistema di difesa missilistica attuale o futuro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Putin presenta il missile nucleare Sarmat: "Il più potente al mondo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il missile Sarmat pronto al dispiegamento: ecco la nuova arma nucleare di PutinMosca è pronta a schierare il nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat. Putin accelera sul missile nucleare Sarmat (meglio noto come Satan 2): “Può colpire Londra in 2 minuti”Il nuovo missile intercontinentale russo Sarmat (conosciuto col codice Nato di Satan 2) sarà operativo entro la fine del 2026. Argomenti più discussi: Ucraina-Russia, Putin: pronto a parlare con l'UE; Il Giorno della Vittoria in Russia: chi è presente alla parata a Mosca; Giorno della Vittoria, Putin alla parata: In Ucraina combattiamo contro forza aggressiva; Russia, le voci e i dubbi sul golpe di Shoigu, l'uomo di Putin che resta nell'ombra. In Russia qualcosa sta andando storto per il governo. Le critiche contro Putin, infatti, stanno diventando più frequenti e i suoi tassi di approvazione ufficiali sono in calo. Molte delle ragioni di questo malcontento hanno a che fare con la guerra: x.com Zelenskyy, Putin Annunciano Diversi Cessate il Fuoco in Vista del Giorno della Vittoria della Russia reddit Russia, Putin presenta il missile nucleare Sarmat: Il più potente al mondoVladimir Putin rilancia la forza nucleare russa annunciando il successo del test del nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat. Secondo il presidente ... lapresse.it