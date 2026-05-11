Stasera su Canale 5 viene trasmesso l’ottavo episodio della serie tv I Cesaroni - Il ritorno. La trama si svolge nella zona della Garbatella, dove una bottiglieria in difficoltà rischia il pignoramento. I membri della famiglia cercano di trovare una soluzione ai problemi economici, mettendo in atto idee inventive per salvare l’attività. È un episodio che presenta diverse prime volte per alcuni personaggi e momenti di tensione tra i protagonisti.

La Garbatella non perdona e non dimentica. E quando una bottiglieria rischia il pignoramento, i Cesaroni tirano fuori il meglio di sé: ovvero, il più creativo dei piani possibili. Stasera in tv va in onda su Canale 5 alle 21.30 – e in contemporanea in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere tutte le puntate già trasmesse – l’ottavo episodio della settima stagione di I Cesaroni – Il ritorno, intitolato Le prime volte. Un titolo che vale doppio: perché di prime volte, in questa puntata, ce ne sono davvero tante. Primi segreti condivisi sottovoce, primi slanci sentimentali, primo scontro tra una cucina domestica e le aspettative di chi giudica dall’esterno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emozioni e tante prime volte: stasera in tv su Canale 5 va in onda l'ottavo episodio della serie tv I Cesaroni - Il ritorno: le anticipazioni

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